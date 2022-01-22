РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. В микрорайоне Климовск Подольска на снегоуборочную площадку вывезли более 120 тыс. кубометров снега, место на другой площадке закончилось, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Депутат фракции «Единая Россия» в горсовете Олег Паскарь совместно с заместителем начальника ТУ «Климовск» Романом Ермаковым побывал на площадке в микрорайоне Климовск, куда вывозят снег практически со всего округа. Еще одна площадка вблизи ж/д платформы Кутузово уже переполнена.

«На территорию в 15 тыс. кв. м уже вывезли более 120 тыс. кубометров снега. Сегодня там работает бульдозер, который разгребает снег для того, чтобы можно было завозить еще. Это, конечно, огромная масса, которая даже при благоприятных условиях будет таять довольно продолжительное время», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Въезд на площадку контролируют, доступ есть только у специализированных подрядных организаций.