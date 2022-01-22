РИАМО - 22 янв. 29 января в подмосковном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдут мероприятия, посвященные 162-й годовщине со дня рождения писателя, сообщает пресс-служба музея.

В 14:30 будет открыта выставка «Творчество А. П. Чехова глазами детей» совместно с художественным музеем «Арт-Донбасс». Это первый проект двух музеев, реализованный в рамках соглашения о культурном сотрудничестве.

На выставке можно будет увидеть работы участников и победителей открытого конкурса детского рисунка «Чеховский мир», который проходил в Донецке в прошлом году.

В церемонии примут участие представители музея «Арт-Донбасс», а музыкальным украшением станет выступление студентов и аспирантов Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

В 15:00 начнется гала-концерт лауреатов и победителей XII Международного конкурса чтецких работ им. Чехова. Тема конкурса этого года – «Чехов и Лесков». В это день в усадьбе Мелихово соберутся не только участники этого литературного и ораторского испытания, но и постоянные зрители.

Кроме того, в этот день для гостей музея будут проводить экскурсии по усадьбе писателя, а в театрально-выставочном зале пройдет концерт классической музыки «Творческое подношение».