РИАМО - 22 янв. Торгово-развлекательному центру «Fort Ясенево» в Москве грозит закрытие на 90 суток из-за выявленных нарушений мер против Covid-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Харламов.

«Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом центре «Fort Ясенево», который расположен по адресу: Новоясеневский проспект, 11», - сказал Харламов.

Он добавил, что работники и посетители ТРЦ были на территории магазина без масок. Также выявлены случаи ношения масок на подбородке, что является нарушением.

«Администрацией торгово-развлекательного центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - пояснил специалист.

По его словам, за такие нарушения торговому объекту грозит штраф 300 тыс. рублей. Если будут выявлены факты причинения вреда здоровью человека, то штраф увеличится до 1 млн рублей или будет приостановлена деятельность ТРЦ на срок до 90 дней.