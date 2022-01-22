РИАМО - 22 янв. Прокуратура проводит доследственную проверку после сообщений СМИ о нападении собаки на ребенка в парке подмосковной Коломны, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в парке им. Зайцева. Собака напала на 4-летнего мальчика и искусала ему лицо. С полученными ранениями ребенок был госпитализирован в больницу. Малышу оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время организована проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Забайкальском крае семилетнюю школьницу насмерть загрызла стая бродячих собак.