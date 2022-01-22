РИАМО - 22 янв. Эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт рассказал, что доллар США и швейцарский франк являются выгодными валютами для хранения накоплений, пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, американский доллар будет расти в средней и долгосрочной перспективе.

«Еще я бы советовал швейцарский франк — он очень мало подвержен инфляции. Да, он есть не во всех банках, но найти можно», — сказал Арт.

Аналитик подчеркнул, что евро больше подходит для потребления, а не для инвестиций. Эту валюту нужно покупать после открытия границ, чтобы потратить при поездках в Европе.

Хранить средства лучше в разных валютах, напомнил специалист. Портфель инвестиций должен быть деверсифицирован.

По словам эксперта, часть средств обязательно стоит хранить на рублевом депозите. Они могут пригодиться в экстренном случае, к примеру — ремонт машины или лечение.

«Жизнь многообразна — всякое может случиться. Плюс рублевые депозиты уже почти догнали инфляцию», — заключил аналитик.

Ранее СМИ сообщали, что за 3 прошедшие с начала года недели рубль успел заметно сдать позиции, упав с 73 почти до 77 за доллар и с 84,5 до 87 за евро. Причиной тому стала не столько экономическая, сколько геополитическая ситуация, в частности, кризис вокруг Украины и сложные отношение РФ и США.