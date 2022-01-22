РИАМО - 22 янв. В субботу отмечают День освобождения Московской области от фашистских захватчиков. Это было ровно 80 лет назад, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. В Подмосковье велись ожесточенные бои, которые продолжались 1,5 месяца.

22 января 1942 года 19-я стрелковая дивизия в составе 5-й армии Западного фронта под командованием генерал-майора Николая Дронова взяла поселок Уваровка под Можайском. Это был последний опорный населенный пункт, который занимали гитлеровцы в Подмосковье. Таким образом, Московская область была полностью освобождена от оккупантов.

«Мы свято чтим память солдат и матросов, ополченцев и мирных жителей, всех сложивших свои головы на полях сражений, защищая наше Подмосковье и любимую Родину! Мы преклоняемся перед величественным подвигом нашего героического поколения Победителей, гордимся находящимися рядом с нами ветеранами Великой Отечественной войны!» - сказал председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль.

Он высказал уверенность, что ратные и трудовые свершения ветеранов и участников ВОВ, массовый героизм, подвиги подольских курсантов, героев-панфиловцев, Виктора Талалихина, Зои Космодемьянской, Веры Волошиной и многих других служат достойным эталоном в патриотическом воспитании граждан в стране.

«Желаем жителям Московской области, ветеранскому сообществу всего самого доброго, здравия душевного и физического, успехов во всех делах во имя любимого Подмосковья и нашей непобедимой России», - добавил Пикуль.

Ветеранов и жителей Подмосковья и всей страны поздравили с этим важным днем.