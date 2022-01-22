РИАМО - 22 янв. В субботу отмечают День освобождения Московской области от фашистских захватчиков. Это было ровно 80 лет назад, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. В Подмосковье велись ожесточенные бои, которые продолжались 1,5 месяца.
22 января 1942 года 19-я стрелковая дивизия в составе 5-й армии Западного фронта под командованием генерал-майора Николая Дронова взяла поселок Уваровка под Можайском. Это был последний опорный населенный пункт, который занимали гитлеровцы в Подмосковье. Таким образом, Московская область была полностью освобождена от оккупантов.
Он высказал уверенность, что ратные и трудовые свершения ветеранов и участников ВОВ, массовый героизм, подвиги подольских курсантов, героев-панфиловцев, Виктора Талалихина, Зои Космодемьянской, Веры Волошиной и многих других служат достойным эталоном в патриотическом воспитании граждан в стране.
«Желаем жителям Московской области, ветеранскому сообществу всего самого доброго, здравия душевного и физического, успехов во всех делах во имя любимого Подмосковья и нашей непобедимой России», - добавил Пикуль.
Ветеранов и жителей Подмосковья и всей страны поздравили с этим важным днем.
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