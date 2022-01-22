РИАМО - 22 янв. Жители столицы могут обратиться по вопросам уборки снега в управляющую компанию, на портал «Наш город» или в Единый диспетчерский центр но телефону: +7 (495) 539-53-53, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия крупного снегопада. Мониторинг улично-дорожной сети ведется в круглосуточном режиме. Регламентные работы проводят в соответствии с погодными условиями.

Особое внимание при уборке уделяют пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам наземного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ, соцобъектам.

Водителей просят быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальной техники.

С начала января в Москве прошло несколько сильных снегопадов. В городе уже выпало более месячной нормы осадков.