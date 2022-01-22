РИАМО - 22 янв. В честь Дня российского студенчества студенты и гости с именем Татьяна смогут бесплатно посетить музеи, выставки и развлекательно-образовательные площадки на территории ВДНХ. Также в тематическую программу вошли экскурсии, мастер-классы и музыкальный квартирник, сообщает пресс-служба выставки.

Чтобы поучаствовать в мероприятиях, учащимся необходимо будет предъявить студенческий билет, а Татьянам - удостоверение личности.

25 января студенты и девушки с именем Татьяна могут бесплатно посетить центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», Музей ВДНХ. Также их приглашают на выставку «Мечта москвича» в Музее транспорта столицы.

В этот день Татьяны смогут бесплатно познакомиться с экспозицией Музея кукол, а в Доме музеев им вручат необычные сувениры. Скидка 30% на билеты доступна Татьянам и всем пришедшим с ними в «Союзмультпарке». А 28 января Татьян ждут на «Робостанции».

В День студента для гостей ВДНХ подготовили экскурсии и мастер-классы. Так, в 13:00, 15:00 и 17:00 в центре «Космонавтика и авиация» на туре «Молодой космос» расскажут о первом отряде космонавтов СССР. А в 18:00 в центре «Слово» пройдет экскурсия, на которой участникам расскажут о жизни и традициях студентов в разные эпохи, их песнях, легендах, шутках и суевериях.

Серия бесплатных мастер-классов состоится в павильоне «Умный город». 23 января в 11:00 участников научат создавать сайт-визитку, 24 января в 19:30 — делать многостраничный сайт-портфолио, 25 января — разрабатывать мобильное приложение.

25 января в 11:00 в прямом эфире в Instagram-аккаунте центра «Пчеловодство» пройдет онлайн-игра «РСО-мозаика» о сортировке и переработке отходов. 28 января проведут в студенческий экофестиваль «Земля — наш общий дом». С 15:00 до 16:00 в центре «Цветоводство» состоится квиз об экотрендах.

На ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. При посещении музеев и центров необходимо предъявить QR-код. Гостям следует соблюдать социальную дистанцию, а в помещениях - масочный режим.