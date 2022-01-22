РИАМО - 22 янв. Жилой дом загорелся на улице Рудничной в мкрн Лопатинский городского округа Воскресенск, в результате пожара пострадал человек, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 13:39 в субботу. Последствия огня пожарные ликвидировали в 14:37.

На месте пожара в жилом доме работали 9 человек и 3 единицы техники.

Жителям Подмосковья напомнили, что при пожаре и других ЧП следует звонить по телефону 112.