РИАМО - 22 янв. Подмосковные спасатели обследовали водоемы региона для выявления мест, где выход на лед небезопасен. Также любителям зимней рыбалки рассказали о мерах предосторожности при выходе на лед, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Начальник «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов отметил, что в ходе проверки была измерена толщина льда водных объектов, проведены разъяснительные беседы с рыболовами.

«При выходе на ледовую поверхность каждый рыбак должен знать, какие участки льда наиболее надежны и каких мест лучше избегать. Однако в погоне за уловом рыболовы часто забывают о мерах предосторожности, тем самым подвергая опасности свою жизнь», – отметил Пестов.

Он добавил, что рыбакам рассказали о способах самоспасения, а еще дали рекомендации не выходить на лед во время снегопада и в темное время суток.

По его словам, данные проведенного мониторинга показывают, что толщина льда на водоемах региона варьируется от 0 до 45 см.