РИАМО - 22 янв. К 100-летию футбольного клуба «Торпедо» в Москве планируется завершить реконструкцию стадиона им. Эдуарда Стрельцова, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Новая арена сможет принимать матчи РФС и УЕФА. Над трибунами, рассчитанными на 15 тыс. мест, появятся козырьки для защиты болельщиков от непогоды. На знаменитой «лестнице славы» разместят музей истории клуба», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что также активно идет развитие территории Даниловского района около стадиона. В 2021 году там начал работать новый ФОК с залами и футбольным манежем.

По его словам, еще на ул. Восточной возведут школу на 1 тыс. учеников, на ул. Ленинская Слобода построят новую поликлинику.

«Начали строительство нового участка Симоновской набережной. Он пройдет от Крутицкой набережной до Ленинской Слободы, соединит спортивный кластер и жилые кварталы с ТТК», – заключил мэр.

ФК «Торпедо» основан 17 августа 1924 года на базе команды РДПК (Рабочий дворец «Пролетарская Кузница»).