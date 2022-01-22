РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 янв. В городском округе Дзержинский на субботник по уборке снега и наледи вышли более 400 чиновников и муниципальных служащих, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По поручению главы Дзержинского Сергея Будкина на уборку снега вышли представители администрации, структурных подразделений, муниципальных учреждений и коммунальных предприятий.

«Все пришли с хорошим настроением и позитивным настроем. Задача у нас масштабная – очистить от снега и наледи территории дворов и внутриквартальные проезды. Все участники субботника получили инвентарь и наставления», – сказал Будкин.

Работы выполнили на ул. Бондарева, 1, 2, 5, 15, 18-28; Зеленая, 1-6, 8, 10, 12, 14; Ленина, 8, 10, 12; Лермонтова, 5, 6, 7, 10, 11, 13Б, 15, 16, 17, 19, 20; Спортивная, 14, 16-21; Строителей, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Угрешская, 10; Школьная, 1, 2, 4; Шама, 8, 9.

После окончания субботника коммунальные службы вывезут снег.