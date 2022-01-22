РИАМО - 22 янв. Бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина – Дмитрий Донской, который долго работал фотокорреспондентом АПН и РИА Новости, скончался в столице, сообщает РИА Новости.

«Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей», – сказал один из близких умершего.

Дмитрий Донской закончил журфак МГУ. Он являлся одним из лучших спортивных фотографов страны. Личным фотографом Бориса Ельцина он проработал в 1991-1997 годах.

Он был лауреатом свыше 160 международных премий, среди которых Международный мастер пресс-фото Международного союза журналистов, Непревзойденный мастер (Excellence) и другие. Еще Донской был заслуженным работником культуры РСФСР, кавалером орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Кроме того, Донской преподавал в МГУ, а затем – в Институте профессиональной и любительской фотографии.