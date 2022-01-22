РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 янв. В Домодедове мужчина выстрелил в сотрудника полиции из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 21 января в СНТ «Ручеек» микрорайона Востряково.

Установлено, что полицейские патрульно-постовой службы по подозрению в совершении противоправных действий остановили мужчину для проверки документов. Тот повел себя агрессивно, достал пневматический пистолет и травмировал одного из патрульных.

Злоумышленника задержали. Им оказался местный житель 1990 г. р. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут изучены все обстоятельства данного инцидента. По результатам будет вынесено решение в соответствии с законодательством.