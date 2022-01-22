РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Воспитанник МУ СШОР по лыжным гонкам Подольска победил на третьей лыжной гонке II этапа XI Зимней спартакиады учащихся России (ЦФО), всего подольские спортсмены привезли 5 медалей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В городе Сыктывкаре в субботу прошла третья лыжная гонка II этапа XI Зимней спартакиады учащихся России (ЦФО). Соревнования проходили в свободном стиле для юношей на дистанции 10 км и 5 км для девушек.

Спортсмены МУ СШОР по лыжным гонкам Подольска показали отличные результаты. Победителем соревнований в третий раз стал Арсений Власов, серебряным призером - Ирина Головатюк, бронзовым - Вячеслав Мамичев. Василий Амелин занял 7-е место.

Всего 5 из 6 золотых медалей в личном первенстве получили воспитанники МУ СШОР по лыжным гонкам.