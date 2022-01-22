РИАМО - 22 янв. На Северном шоссе в Раменском произошел пожар в нежилом здании, подробности ЧП уточняются, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о возгорании по адресу: Раменское, Северное шоссе, д. 7 поступил пожарным в 15:13 в субботу.

На месте ЧП работают 20 человек и 5 единиц техники.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», по вышеуказанному адресу располагаются автосервис и магазин автомобильных красок.

За прошедшие сутки в Подмосковье случилось 22 пожара. Их тушили 193 человека и 55 единиц техники.