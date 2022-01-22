РИАМО - 22 янв. Собака напала на 4-летнего мальчика и покусала его за лицо в подмосковной Коломне, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился утром 21 января в парке им. Зайцева. Пострадавший ребенок получил множество укушенных ран лица.

Мальчика экстренно доставили в челюстно-лицевую хирургию местной детской больницы.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. Пока неизвестно, покусал ли ребенка домашний пес или бродячая собака.

Ранее СМИ сообщали, что в Забайкальском крае в селе под Читой бродячие собаки окружили и растерзали 7-летнюю девочку, которая одна шла через пустырь из музыкальной школы. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.