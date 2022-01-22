РИАМО - 22 янв. Авария с участием двух автомобилей произошла на Старообрядческой улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В районе дома 46А стр. 4 (Нижегородская транзитная эстакада в сторону пересечения с шоссе Энтузиастов) произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Сейчас на месте аварии работают оперативные службы города. Для движения в сторону пересечения с шоссе Энтузиастов свободны 2 полосы из 4. Водителей просят учитывать данную информацию при движении.

Обстоятельства аварии в настоящий момент выясняются. Сведений о пострадавших нет.