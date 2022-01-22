РИАМО - 22 янв. Возгорание произошло в нежилом здании на улице Манихинской в поселке Агрогородок городского округа Истра, в результате ЧП есть пострадавшие, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Сигнал о пожаре поступил в 04:51 в субботу. Последствия возгорания ликвидировали в 13:00.

В тушении горящего нежилого здания в Истре принимали участие 23 человека и 6 единиц техники.

За прошедшие сутки в Московской области произошло 22 пожара. Их ликвидировали 193 человека и 55 единиц техники.