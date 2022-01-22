РИАМО - 22 янв. На территории Подмосковья и Москвы «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать до 12 часов 24 января, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности погоды объявлен в Костромской, Ярославской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Калужской и Смоленской областях ЦФО.

В регионе 23 января будет облачная погода и гололедица, местами пройдет небольшой снег. Скорость ветра не превысит 7 м/с. Температура ночью будет минус 9 – минус 7, днем – от минус 6 до минус 4.

Облачная погода и гололедица сохранятся и 24 января. Ветер будет дуть слабый. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 12 градусов. Днем температура будет минус 9 – минус 7 градусов.