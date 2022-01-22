РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Актер театра и кино, певец Андрей Сухин в субботу провел тренировку и показал юнармейцам Люберец базовые движения кроссфита и упражнения со своим весом без отягощений, сообщил председатель РОО «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

Мероприятие прошло в фитнес-клубе RE:fit.

Также актер рассказал ребятам о том, как пришел в профессию, и поделился творческими секретами. Сухин исполнил свои авторские песни «Русский характер» и «Комбат».

«Мне понравился боевой настрой юнармейцев, которые без промедления делали все, что я говорил и показывал», - сказал Сухин.

Тренировку организовали ОФСОО «Федерация силового экстрима Россия» и РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации городского округа, компании «Кухонный двор» и «Юнармии» Люберец.