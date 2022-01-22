РИАМО - 22 янв. Министерство иностранных дел РФ обвинило США в запуске «крайне токсичной кампании» в информационном пространстве против России. Об этом сообщает Газета.ru.

Российский МИД ответил на публикацию Госдепом США бюллетеня «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине». В документах говорится, что РФ «оккупировала» Крым и «обманом пытается убедить мир, что Украина разжигает новый конфликт».

«Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Там уточнили, что данная кампания запущена вместо того, чтобы «сосредоточиться на ответах по существу предложений РФ».

В МИДе также напомнили, что именно «Киев развязал гражданскую войну против Донбасса, продолжающуюся по сей день».

Ранее США попросили Россию не публиковать будущий ответ по гарантиям безопасности.