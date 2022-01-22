РИАМО - 22 янв. На 94-м км дороги «Дон» в Подмосковье полицейские заметили легковую машину, стоящую на дороге с включенной аварийной сигнализацией. Они выяснили, что мужчине стало плохо за рулем, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Инспекторы подъехали к стоящей иномарке, им навстречу вышла женщина и пояснила, что они с мужем и родственниками ехали в Тульскую область, но ее супругу, который был за рулем, стало плохо: он начал терять сознание.

«Сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь и переместили автомобиль на обочину. 76-летний мужчина не мог двигаться, ему с каждой минутой становилось хуже. Тогда инспекторы ДПС приняли решение не дожидаться приезда медиков и с помощью родственников перенесли гражданина в служебную машину», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, инспекторы включили проблесковые маячки и звуковой сигнал и повезли мужчину в ближайшую больницу.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям старшего лейтенанта полиции Дениса Данилова и лейтенанта полиции Алексея Панина мужчине была своевременно оказана квалифицированная помощь», — заключила Волк.