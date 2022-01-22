РИАМО - 22 янв. В Забайкальском крае стая бродячих собак напала на 7-летнюю девочку, которая возвращалась домой из музыкальной школы, ребенок погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в Читинском районе в селе Домна.

Девочка возвращалась домой из музыкальной школы через пустырь в районе частного сектора. Ее окружили агрессивные бездомные собаки и буквально растерзали. Помочь ребенку никто не смог.

Тело малышки нашли со следами укусов после того, как ее родители забили тревогу: девочка вовремя не пришла домой и семья сразу обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.

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