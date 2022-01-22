РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 янв. Коммунальщики вывозят снег с улиц Балашихи в круглосуточном режиме, жителей округа просят называть адреса территорий, где еще снег не убран, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Объедков.

С начала января в Балашихе прошли несколько обильных снегопадов. В субботу снегопад в округе продолжается. На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника.

«Снегопад не прекращается! Выпало уже рекордное количество осадков за зимний период! Тем не менее уборка городских территорий осуществляется в круглосуточном режиме!» - написал Объедков в своем Instagram-аккаунте.

Он попросил жителей Балашихи отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и быть максимально аккуратными на пешеходных зонах, тропинках, пешеходных переходах.

«Прошу Вас скидывать, указывать те участки, адреса, улицы где еще не убрано. Мы обязательно приведем все в порядок. Работа не прекращается ни на один час», - добавил Объедков.

По прогнозам синоптиков, к концу недели в области выпадет треть месячной нормы осадков — порядка 10 см снега. Жителей Подмосковья попросили минимизировать поездки на личном транспорте во время снегопада, так как это позволит быстрее расчистить дороги. В данный момент все службы региона работают в усиленном режиме.