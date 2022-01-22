РИАМО - 22 янв. Первый инвестиционный Фонд развития московского транспорта заработал в столице. Он запущен департаментом транспорта Москвы совместно с компанией «Роснано». Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Главная цель фонда – сделать общественный транспорт в России высокотехнологичным, а также комфортным и удобным для жителей. Эксперты из IT и digital областей могут представить свои стартапы и привлечь инвестиции на развитие.

«Новый фонд — это продолжение работы проекта «Транспортные инновации Москвы». Наиболее перспективные команды смогут получить экспертную поддержку и финансирование для максимально быстрого роста. <...> Уверен, наш совместный фонд может стать ведущим центром инвестиций в новые технологии не только в транспорте, но и в рамках умного города», — сказал заммэра столицы, глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

Основными направлениями работы станут увеличение числа транспорта на экотопливе и внедрение интеллектуальных систем в городской транспорт. Также будет вестись активная работа по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

«Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды, снижение углеродного следа — ключевые задачи в рамках стратегии развития компании. Совместная работа с Дептрансом Москвы ускорит разработку и внедрение инновационных продуктов. Наукоемкие инвестиции в высокотехнологичные решения стали прикладными — в перспективе каждый москвич сможет увидеть результат», — подчеркнул председатель правления ООО «Управляющая компания «Роснано» Сергей Куликов.