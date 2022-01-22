РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 янв. Поврежденный в результате ДТП надземный пешеходный переход в подмосковной Балашихе с помощью спецтехники установили на свои опоры, угрозы обрушения нет, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Ковалев.

«Мост стоит!!! В ночь с 20 на 21 января на 30 км Горьковского шоссе у ТЦ «Контур» (напротив мкр. Сакраменто) самосвал с открытым кузовом врезался в надземный переход. В результате аварии мост сдвинулся со своей опоры. Спасибо нашим коллегам из ФКУ «Центравтомагистраль», которые в течение суток организовали сложнейшую операцию с привлечением уникальной техники», - написал Ковалев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что помощь в поиске этой техники оказало и муниципальное предприятие «Балашихинские коммунальные системы».

«Поврежденный надземный переход сейчас установлен на свои опоры, угрозы обрушения уже нет», - заключил Ковалев.

В отношении водителя грузовика, который повредил часть надземного пешеходного перехода на автодороге М-7 «Волга», сотрудниками полиции был составлен административный материал по ст. 12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»).