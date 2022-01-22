РИАМО - 22 янв. Москвич поругался с женой и выстрелил в нее из самодельного пистолета, женщину госпитализировали с огнестрельным ранением ноги, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в квартире на 3-й Карачаровской улице. В результате возникшего между супругами конфликта мужчина выстрелил в супругу из самодельно изготовленного пистолета на базе ПМ калибра 9 мм.

В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли пистолет, 3 магазина и 36 патронов. Никаких документов на хранение оружия и боеприпасов у мужчины не имелось.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия». Мужчину поместили под стражу. Женщина доставлена в больницу.