РИАМО - 22 янв. Применение имбиря в лечении ОРВИ и других простуд нужно регулировать с учетом выписанных врачом лекарств. Так, его нельзя сочетать с жаропонижающими средствами, сообщила диетолог Анжелика Дюваль.

«Имбирь нельзя сочетать с ибупрофеновыми жаропонижающими, это распространенная ошибка. Имбирь обычно все вспоминают, когда начинают болеть, поэтому пьют жаропонижающее, а потом – чай с имбирем. Но это понижает свертываемость крови, поэтому не стоит этого делать», – пояснила Дюваль в эфире радио Sputnik.

По ее словам, еще имбирь плохо сочетается с лекарствами, которые снижают уровень сахара в крови. Например, его нельзя употреблять вместе с α-липоевой кислотой, хромом, чесноком, женьшенем и псиллиумом.

«Имбирь тоже снижает сахар в крови, и этот показатель может сильно упасть», – добавила диетолог.

Он уточнила, что речь идет не о разовом, а постоянном употреблении имбиря. Один раз можно выпить чай с небольшим количеством корня. При этом, если человек делает имбирный чай, варенье, настои и многое другое и использует имбирь каждый день, то сочетать его с перечисленными лекарствами не стоит.