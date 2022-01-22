РИАМО - 22 янв. США попросили Россию не публиковать будущий ответ по гарантиям безопасности, которые потребовала РФ, сообщает Газета.ru.

По данным источника газеты The Washington Post, Россия может пойти на публикацию американского ответа по гарантиям безопасности, однако США просят российских дипломатов сохранить в тайне содержание этого документа.

В Госдепартаменте США считают, что с документом должен ознакомился «единственный человек, принимающий в России решение». Речь идет о президенте Владимире Путине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Вашингтон на следующей неделе предоставит письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее также заявил, что ситуация, сложившаяся в сфере европейской безопасности, стала критической из-за действий США и НАТО.