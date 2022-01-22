РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. В Подольске в 98-ю годовщину со дня смерти Владимира Ленина прошло памятное мероприятие, организованное местным отделением КПРФ, сообщил депутат горсовета Ришат Сайфутдинов.

21 января член КПРФ в горсовете депутатов городского округа Подольск, член подольского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Ришат Сайфутдинов с заместителем председателя горсовета Геннадием Соловьевым и депутатом Мособлдумы Татьяной Никитас возложил цветы к мемориалу Ленину на одноименной площади.

Соловьев вручил Сайфутдинову благодарность от Подольской городской общественной организации многодетных семей «Справимся вместе!» за обеспечение новогодними подарками 40 детей.