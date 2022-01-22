РИАМО - 22 янв. Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Электростали, в результате которого пострадали женщина и ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, в субботу утром водитель автомобиля Ford наехал на женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Прокуратура города Электросталь контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также принятие процессуального решения по факту ДТП.

Ранее в областном главке МВД сообщали, что возле дома 8 по улице Ленина в Электростали на нерегулируемом пешеходном переходе машина Ford сбила женщину с ребенком.