РИАМО - 22 янв. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал «опасным прецедентом» отказ США в визе российскому космонавту Николаю Чубу для рабочей поездки, пишет Газета.ru.

Чуб должен был поехать в США на тренировки в Космическом центре им. Джонсона. Ранее стало известно, что американские власти отказали космонавту в получении визы без объяснения причин.

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полету. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта — опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Чуб должен был пройти тренировки на макете американского сегмента Международной космической станции, а также ознакомиться с работой всех систем. Без этого пятинедельного тренинга полет в космос невозможен. При этом россиянин должен отправиться на МКС в 2023 году.