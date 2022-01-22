РИАМО - 22 янв. Более 2,1 тыс. единиц спецтехники и свыше 2,3 тыс. рабочих ликвидируют последствия снегопада на подмосковных дорогах, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

С утра в регионе выпало до 1 см осадков. К концу недели в области выпадет треть месячной нормы осадков — порядка 10 см снега. Такие данные представили синоптики.

«С утра дорожные службы обработали противогололедными материалами и очистили от снега более 9 тыс. км дорожной сети. Для безопасного проезда транспорта в приоритетном порядке сейчас убираются основные вылетные магистрали, дороги в городах, маршруты движения общественного транспорта, посадочные площадки», — сказал министр транспорта региона Алексей Гержик.

Он добавил, что после завершения работ на основных дорогах специалисты приступят к уборке менее интенсивных участков, включая подъезды к деревням и тротуары.

Жителей Подмосковья попросили минимизировать поездки на личном транспорте во время снегопада, так как это позволит быстрее расчистить дороги. В данный момент все службы региона работают в усиленном режиме.