РИАМО - 22 янв. В субботу утром в районе СНТ «Заречная» у д. Матюково подмосковных Люберец произошло массовое ДТП с участием грузовика и маршрутного такси, есть пострадавший, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В 09:35 КамАЗ, двигаясь со стороны д. Марусино в сторону Торбеева, по неустановленной причине совершил попутное столкновение с маршрутной «Газелью», после чего та сталкивается с легковушкой Hyundai. КамАз по инерции выехал на встречную полосу и врезался в автомобили Volkswagen и Toyota.

В результате произошедшего пострадала женщина - пассажирка маршрутки. Ее госпитализировали с телесными повреждениями.

В настоящее время на данном участке затруднений в движении нет, на месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства устанавливаются.