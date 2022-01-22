РИАМО - 22 янв. Трое мужчин в медицинских масках с ножом ограбили молодого человека около подъезда дома 73 по улице Привольной в столице, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

У пострадавшего ночью 21 января отняли мобильный телефон. Ущерб составил 20 тыс. рублей.

Утром в этот же день полицейские задержали троих подозреваемых в ограблении. Их изобличили в совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».