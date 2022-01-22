РИАМО - 22 янв. В Москве к 24 января атмосферное давление может повыситься до 765 мм рт. ст., такое значение обновит рекорд для этого дня в XXI веке, сообщается на сайте «Метеоновости».

Интенсивный рост атмосферного давления может серьезно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. А вот коммунальщики смогут немного расслабиться: в предстоящие сутки и в начале следующей недели атмосферные фронты покинут Московский регион, поэтому осадков будет немного.

В субботу же в столице продолжает идти снег. К утру этого дня в городе высота снежных сугробов составила 38-58 см. Эти значения даже больше, чем в Подмосковье. На западе области высота снега составила 29-36 см, на юге и востоке — до 45-48 см, а на крайнем юго-востоке сугробы достигли 51 см.

Москва, являясь очагом тепла в регионе, обостряет атмосферные фронты, что и приводит к более интенсивным осадкам.