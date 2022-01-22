РИАМО - 22 янв. Специалисты Мосприроды регулярно проводят зимний учет животных на территории города. Согласно предварительным подсчетам, самым распространенными обитателями лесных массивов стали белки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В своей работе специалисты используют для учета следы, которые животные оставляют на снегу.​

Следы белок часто находят в природных территориях «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», в парках «Косинский», «Москворецкий», в Битцевском лесу, в комплексном заказнике «Алтуфьевский». Также грызуны встречаются в природных заказниках «Медведковский», «Северный» и в ландшафтном заказнике «Лианозовский».

В Красную книгу города занесены зайцы-русаки. Специалисты заметили следы животного в заказниках «Долина реки Сходни в Куркине», «Северный», «Зеленоградский» и в природно-исторических парках «Москворецкий», «Измайлово» и «Косинский».

Кроме того, в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино» и «Битцевский лес» заметили ласку, а в «Останкине» — бобра. Также там специалисты обнаружили бурозубок и следы кабанов.

На территориях «Долина реки Сетунь», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес» и в заказнике «Долина реки Сходни в Куркине» можно заметить присутствие лис.