РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 янв. В Королеве начали подготовку к возведению фундамента для нового детского сада, сообщил глава города Игорь Трифонов.

В рамках президентских проектов на ул. Академика Легостаева начались работы по строительству детсада на 250 мест. Вместе с жителями и строителями Трифонов проверил ход строительства.

«В настоящее время здесь идет выемка грунта для возведения фундамента. По плану садик полностью будет готов в 2023 году», - сказал Трифонов.

Здание будет трехэтажным, учреждение откроют для детей от 1,5 до 7 лет. Всего откроют 12 групп: для детей раннего возраста, младшие, старшие и подготовительные.