РИАМО - 22 янв. В Москве в круглосуточном режиме идут работы по уборке от снега улиц, дворов и дорог, а также погрузке и вывозу снега. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В субботу в столице продолжается сильный снегопад. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника.

В мегаполисе приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Особый контроль уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам наземного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ, а также объектам социальной сферы.

Автомобилистов призвали быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

С начала января в столице прошли несколько обильных снегопадов. В городе уже выпало более месячной нормы осадков.