РИАМО - 22 янв. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров резко высказался по поводу возможного запрета на использование в России криптовалют, который ранее предложил Центробанк, сообщает Газета.ru.

Бизнесмен считает, что в случае подобного развития событий Россия потеряет IT-специалистов, а также будут уничтожены целые отрасли высокотехнологичной экономики.

«Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, РФ является одним из мировых лидеров по числу высокопрофессиональных специалистов блокчейн-индустрии.

Миллиардер уверен, что запрет на обращение криптовалют в РФ «поставит крест на легальных российских проектах в сфере блокчейн-индустрии».

Ранее Центральный Банк РФ предложил запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре финансового рынка страны. Ведомство предлагает запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют на территории России, а также запретить банкам вкладывать деньги в криптовалюты.