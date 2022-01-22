РИАМО - 22 янв. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров резко высказался по поводу возможного запрета на использование в России криптовалют, который ранее предложил Центробанк, сообщает Газета.ru.
Бизнесмен считает, что в случае подобного развития событий Россия потеряет IT-специалистов, а также будут уничтожены целые отрасли высокотехнологичной экономики.
По его словам, РФ является одним из мировых лидеров по числу высокопрофессиональных специалистов блокчейн-индустрии.
Миллиардер уверен, что запрет на обращение криптовалют в РФ «поставит крест на легальных российских проектах в сфере блокчейн-индустрии».
Ранее Центральный Банк РФ предложил запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре финансового рынка страны. Ведомство предлагает запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют на территории России, а также запретить банкам вкладывать деньги в криптовалюты.
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