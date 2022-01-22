РИАМО - 22 янв. Московская область и АО «Дом.рф» подписали соглашение о совместном развитии на территории региона механизма использования инфраструктурных облигаций, которые выпущены специализированным обществом проектного финансирования (СОПФ). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Документ подписали в рамках V форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству.

«Облигации СОПФ обеспечат инвесторам, реализующим инфраструктурные проекты, в том числе в формате ГЧП, доступ к дешевому финансированию. Уже сегодня мы передали компании Дом.рф на рассмотрение 15 проектов, которые могут получить финансирование», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, 4 проекта являются уже заключенными концессиям, реализующимися в регионе, 11 – ГЧП-проекты, которые еще в проработке.

Возведение инфраструктуры является одним из основных факторов роста экономики и напрямую влияет на достижение национальных целей, поэтому государство внедряет механизмы и инструменты, стимулирующие реализацию инфраструктурных проектов. Компания Дом.рф уделяет приоритетное внимание развитию инфраструктуры. За счет выпуска инфраструктурных облигаций инвесторы смогут получить доступ к заемным средствам по сниженным процентным ставкам.

Такой инструмент будет активно внедряться в Московской области.

«Сотрудничество с Московской областью позволит нам существенно оптимизировать процесс поиска, подготовки и согласования проектов, которые будут реализованы с применением механизма облигаций Дом.рф для финансирования инфраструктуры», – добавил директор Дом.рф по инфраструктурным облигациям Антон Никитин.

Он уточнил, что своевременная реализация проектов в Подмосковье будет основой для увеличения темпов строительства и ввода нового жилья.

Зиновьева отметила, что данный документ был подписан в рамках работы правительства Московской области по совершенствованию механизмов ГЧП. На сегодняшний день Подмосковье возглавляет рейтинг регионов РФ по уровню развития ГЧП.

В Подмосковье в стадии реализации находятся 42 ГЧП-соглашения на общую сумму более 320 млрд рублей. В прошлом году было подписано 6 концессионных соглашений на 134 млрд рублей.