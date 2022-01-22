РИАМО - 22 янв. На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена идут работы по внутренней отделке. Рабочие уже начали монтировать металлические буквы названия на путевых стенах, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Станция «Сокольники» сегодня находится в высокой степени готовности. В платформенной части активно ведутся архитектурно-отелочные работы. На путевых стенах уже начался монтаж букв названия станции», – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что объемные металлические буквы имеют выгнутую форму. Они сделаны из нержавеющей стали индивидуальными шрифтами. Буквы располагаются на фоне глянцевых плоскостей черного цвета

По его словам, всего на станции планируют разместить 6 надписей.

«Также строители в настоящий момент продолжают устанавливать декоративные панели на потолке по мере прокладывания инженерных коммуникаций, ведется отделка технических помещений и кассового зала, благоустройство территории с обеих сторон строительной площадки», – уточнил заммэра.

Как напомнил гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, сначала пусковая станция северо-восточного участка БКЛ имела рабочее название «Стромынка».

«Со временем стало понятно, что завершение основных строительных работ не только совпадает с 90-летним юбилеем Мосметростроя, но и символично ее расположение в непосредственной близости с одной из первых станций Московского метрополитена. Эти факты подтолкнули архитекторов и строителей посвятить новую станцию первопроходцам столичной подземки», – отметил Жуков.

Станция находится на Сокольнической площади. Здесь будет сделаны 2 подземных вестибюля, выводящие пассажиров к парку «Сокольники» и Русаковской улице.

В районе Сокольники на востоке Москвы появится пересадочный узел с одноименной станцией Сокольнической линии. Ее открытие запланировано в этом году вместе со станциями «Рижская» и «Марьина Роща» в составе северо-восточного участка БКЛ.