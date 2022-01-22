РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Депутат Мособлдумы Павел Максимович окажет помощь юным танцовщицам из многодетной семьи Подольска для участия в конкурсе в Санкт-Петербурге.

Максимович 21 января в общественной приемной Подольского отделения партии «Единая Россия» провел первый личный прием в текущем году. Всего с различными вопросами обратились 6 человек.

Мужчина перенес в 2018 году инсульт, сейчас на инвалидности. Попросил помочь в приобретении лекарств. Максимович окажет ему материальную помощь после принятия в ближайшее время закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

«В семье Филатовых четверо детей, две дочки занимаются в танцевальной студии, где делают успехи. В марте они планируют участие в танцевальном конкурсе в Санкт-Петербурге. Это требует значительных средств для многодетной семьи. Обязательно материальная помощь семье будет оказана. Девочкам пожелал удачно выступить», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Женщине, у которой дом находится в Дмитровском округе, депутат рассказал, как в настоящее время проходит газификация и куда нужно обращаться для подключения дома к газу.

Задавали также вопросы по сносу гаражей во дворе и жилищные вопросы. Темы непростые, поэтому парламентарий взял их в работу.

Очередной личный прием граждан запланирован на 3 февраля в 15:00 по адресу: ул. Комсомольская, 46, общественная приемная Подольского отделения «Единой России». Прием проводится строго по записи. Записаться можно по номерам телефонов: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94.

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой форма приема может быть изменена с очного на онлайн.