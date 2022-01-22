РИАМО - 22 янв. Специалисты комплекса городского хозяйства закончили реконструкцию электроподстанции «Троицкая» в ТиНАО, которая является одним из старейших питающих центров новой Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Подстанция «Троицкая» была построена в 1941 году. Проведенные работы позволили повысить качество и надежность электроснабжения 60 тыс. потребителей Троицка, поселений Десеновское и Первомайское, 15 промышленных и социально значимых объектов, среди которых научный центр «Росатома», детские сады и школы», — отметил Бирюков.

Во время работ энергетики применяли цифровые технологии. Они установили современное оборудование, которое позволит осуществлять дистанционное наблюдение за объектом, а также удаленно управлять подстанцией.

Заммэра подчеркнул, что при реконструкции распределительного устройства были внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты. Также была установлена новейшая автоматизированная система телемеханики.

«Кроме того, произведена замена устаревших масляных выключателей на современные вакуумные, которые отличаются высокой надежностью», — добавил Бирюков.

Все работы по реконструкции подстанции проводили без отключений потребителей. Энергоснабжение всех подключенных объектов идет в штатном режиме.