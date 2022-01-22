РИАМО - 22 янв. Бутырская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с нападением собак на 2 подростков на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 января около 22:00 у одного из домов на Дмитровском шоссе. Там на юношу и девушку набросились бродячие собаки.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об обращении с животными.

По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.