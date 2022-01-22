РИАМО - 22 янв. Свыше 80 км набережных было благоустроено в Москве с 2011 года, планируется реконструировать еще порядка 100 км, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В Москве сегодня реализуется масштабная программа по благоустройству набережных – за 11 лет приведены в порядок более 80 км прибрежных территорий, таким образом, в столице стало на 33% больше благоустроенных набережных», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в будущем на территории мегаполиса планируется реконструировать еще около 100 км набережных, а также создать порядка 40 новых общественных зон.

Гендиректор АО «УЭЗ» Альберт Суниев добавил, что работа по благоустройству набережных позволяет полноценно интегрировать в жизнь столицы неиспользуемые и полузаброшенные прибрежные территории промзон, а еще сформировать «водный» фасад мегаполиса.

«В настоящее время компанией активно ведутся работы по обустройству участка набережной возле жилого комплекса в Береговом проезде на западе столицы. На сегодняшний день на участке протяженностью 686 м практически завершены работы по укреплению берега и возведению каркаса для облицовки набережной гранитом», – отметил Суниев.

По его словам, после завершения работ данная территория будет новой точкой притяжения для москвичей. На западе города появятся новые вело- и пешеходные маршруты, общественные пространства и места отдыха у воды.