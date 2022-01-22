РИАМО - 22 янв. Правительство РФ утвердило план дополнительных мер, направленных на борьбу с распространением в стране коронавирусного штамма «омикрон», передает Федеральное агентство новостей.

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале кабмина, руководители российских регионов должны будут взять реализацию плана под свой личный контроль. Соответствующее распоряжение дал глава правительства Михаил Мишустин.

Министерству здравоохранения РФ и Минцифры России поручено направить доработанные нормативы по числу операторов, работающих на горячей линии 122. Кроме того, сотрудники кол-центров должны пройти медподготовку.

При этом к работе в кол-центрах будут привлекать студентов медвузов и колледжей. На зарплаты для них выделят свыше 300 млн рублей.

Также Федеральной антимонопольной службе поручили до 1 февраля проверить обоснованность цен на тесты ПЦР. Кроме того, Федеральный фонд ОМС, его территориальные подразделения и страховые компании проверят качество оказания медпомощи пациентам с коронавирусом.

Штамм коронавируса «омикрон» стремительно распространяется по всему миру, а показатели заболеваемости вызывают беспокойство. За последние сутки в России выявлено 57 212 новых случаев коронавируса. Умер 681 человек, полностью выздоровели 25 525 человек.

В РФ на текущий момент зарегистрировано 11 044 986 случаев Covid-19. За весь период зафиксировано 325 433 летальных исхода, выздоровели 10 000 577 человек.