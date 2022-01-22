РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Автобусы особо большой вместимости вышли на 2 самых востребованных маршрута «Мострансавто» в Подольске, сообщает пресс-служба администрации округа.

Транспортные средства особо большого класса (ОБК) заменили большие автобусы (БК) на 2 муниципальных маршрутах: №9 «ул. Юбилейная – Кутузово» – 3 автобуса; №21 «ст. МЦД Подольск – ул. Академика Доллежаля, д. 19» – 1 автобус.

Благодаря замене автобусов повысилась пассажировместимость. Если один автобус БК мог перевозить до 105 пассажиров, то один ОБК – до 155 человек. При этом число автобусов, расписание и схемы движения на маршрутах остались без изменений.