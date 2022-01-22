РИАМО - 22 янв. Циклон «Ида» принес снегопад в Московский регион. В Подмосковье сугробы выросли до 51 см, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

За прошлую ночь в Подмосковье выпало до 7 мм осадков, в столице – до 2-3 мм, это привело к росту снежного покрова в регионе.

В Московской области максимальная высота сугробов наблюдается в Коломне, она составляет 51 см.

На главной столичной метеостанции ВДНХ впервые с начала зимы сугробы выросли до 45 см при климатической норме в 30 см. В Тушине высота снежного покрова составляет 42 см, на Балчуге – 46 см, в новой Москве – 48 см.